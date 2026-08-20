Сльози не давали говорити! Повернені з полону захисники не вірили що в Україні

Реклама

З російського полону повернулися ще 103 українські захисники. Це військові зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Зокрема, воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Найстаршому воїну - 59 років, наймолодшому - 26ть. Серед тих, хто повернувся - є тяжко поранені та тяжко хворі. Разом із рідними та друзями - уже колишніх бранців зустрічала команда ТСН.