Сльози відчаю та диво порятунку! Що відбувалося на місці влучання дрона у 5-поверхівку в Димері

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Уже 11 загиблих у селищі Димер на Київщині внаслідок удару по житловій п’ятиповерхівці. Ще семеро — дістали поранення. Психологічну допомогу надали понад 70-ти місцевим жителям. Росіяни атакували місто в ніч проти неділі. Відтоді на місці триває пошукова операція, вона вже наближається до завершення. За оцінками рятувальників, імовірність того, що під завалами ще можуть перебувати люди, низька. На Київщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на область. Та 7-річний хлопчик Давид та ще одна літня жінка вижили під завалами у Димері. Їх рятувальники знайшли напередодні ввечері під час пошуково-рятувальної операції. Напередодні вона тривала впродовж усього дня. Про надію людей, яка не згасала до останнього — далі у репортажі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.