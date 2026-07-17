Смачно і корисно: як змінилося шкільне харчування за 6 років реформи Олени Зеленської

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На Київщині відбувся справжній свято здоров'я! Сотні учнів, студентів, вчителів та батьків зібралися на Фестивалі здорового харчування, щоб дізнатися більше про корисну їжу. Школи регіону презентували свої успіхи у впровадженні реформи шкільного меню, яку ще у 2020 році ініціювала перша леді Олена Зеленська. Як за цей час змінилися смаки дітей, чи складно було відмовитися від шкідливих перекусу та які досягнення мають сучасні шкільні їдальні — дивіться у репортажі Олени Мацюцької.