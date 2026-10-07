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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
83

Смертельний удар по гаражному кооперативу в Києві: загинули двоє охоронців

Смертельний удар по гаражному кооперативу в Києві: загинули двоє охоронців

Смертельний удар по гаражному кооперативу в Києві: загинули двоє охоронців

Унаслідок нічного ракетного удару РФ по Дарницькому району Києва було зруйновано частину гаражного кооперативу, де вибухова хвиля понівечила авто, металеві ворота та приміщення. Жертвами обстрілу стали двоє охоронців віком 66 та 73 роки, які перебували у своїй службовій кімнаті й загинули миттєво від прямого влучання та подальшої пожежі. Наразі на місці трагедії працюють екстрені служби й поліція.  

Дата публікації
Кількість переглядів
83

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