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ТСН у соціальних мережах

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Смертельний удар по Києву сьогодні! Під час вибухів не встигали ховатися| ТСН наживо

Смертельний удар по Києву сьогодні! Під час вибухів не встигали ховатися| ТСН наживо

Смертельний удар по Києву сьогодні! Під час вибухів не встигали ховатися| ТСН наживо

Ще одну жахливу ніч пережила столиця. Уже відомо про 9 загиблих, ще 27 людей постраждали, серед них 4 дітей — такий наслідок чергової балістичної атаки росіян на Київ. Зранку небо затягнуло смогом від пожеж. Руйнування цієї ночі фіксували в 5 районах столиці.Найбільше жертв у Дарницькому районі: там, окрім адмінбудівлі та нежитлової забудови, росіяни влучили в житловий будинок. 7 людей загинули, ще 14 постраждали, двоє з них — діти. Станом на зараз пожежу на цій локації вже ліквідовано. Також на відкритій території в одному зі скверів виявлено величезну вирву від ворожого снаряда. У Солом’янському районі відомо про 2 загиблих та 8 поранених, серед яких також є двоє неповнолітніх. За однією з адрес сталося загоряння та часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку. Рятувальники евакуювали 35 людей із верхніх поверхів та ліквідували пожежу. Одного постраждалого виявлено й у Шевченківському районі: там загорілися нежитлова будівля та автомобілі швидкої допомоги. Станом на зараз відомо, що рятувальникам вдалося врятувати 105 людей. Кореспондент ТСН Олександр Романюк просто зараз працює в Солом’янському районі столиці — біля одного з житлових будинків, куди поцілили росіяни.

Дата публікації
Кількість переглядів
302

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