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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
143

Сміх крізь сльози: ветерани показали на сцені трагікомедію "Директор ліфта"

Сміх крізь сльози: ветерани показали на сцені трагікомедію "Директор ліфта"

Сміх крізь сльози: ветерани показали на сцені трагікомедію "Директор ліфта"

У столичному театрі Лесі Українки відбулась прем’єра трагікомедії "Директор ліфта" львівського "Театру Незламних". У сюжеті - реальні історії ветеранів, які проходять реабілітацію та протезування в одному з львівських реабілітаційних центрів. Вони ж і актори на сцені. Сміх крізь сльози, або як театр допомагає ветеранам відновлюватись після важких поранень. Кореспондент ТСН Іван Воробйов відвідав прем’єру.

Дата публікації
Кількість переглядів
143

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