"Снаряд двічі в одну воронку влучає": історії людей, які вдруге втратили житло під Києвом

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Київщина оговтується після серії масованих атак: у селі Мила через детонацію складу боєприпасів загинуло 38 людей, серед яких пацієнти місцевого пансіонату. Ворог випустив понад півтори тисячі дронів за кілька діб по Україні, цілячи по складах та житлових будинках Броварського та Бориспільського районів. Рятувальники знаходять міни навіть на деревах, а жителі, які щойно відбудували оселі після окупації 2022 року, знову залишилися без даху над головою. Усі деталі трагедії, розповіді очевидців та інформація про компенсації – у сюжеті журналіста ТСН Ігоря Бондаренка.