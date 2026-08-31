ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
8

"Снаряд двічі в одну воронку влучає": історії людей, які вдруге втратили житло під Києвом

"Снаряд двічі в одну воронку влучає": історії людей, які вдруге втратили житло під Києвом

"Снаряд двічі в одну воронку влучає": історії людей, які вдруге втратили житло під Києвом

Київщина оговтується після серії масованих атак: у селі Мила через детонацію складу боєприпасів загинуло 38 людей, серед яких пацієнти місцевого пансіонату. Ворог випустив понад півтори тисячі дронів за кілька діб по Україні, цілячи по складах та житлових будинках Броварського та Бориспільського районів. Рятувальники знаходять міни навіть на деревах, а жителі, які щойно відбудували оселі після окупації 2022 року, знову залишилися без даху над головою. Усі деталі трагедії, розповіді очевидців та інформація про компенсації – у сюжеті журналіста ТСН Ігоря Бондаренка.  

Дата публікації
Кількість переглядів
8

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie