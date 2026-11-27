Снігопад накрив Україну 27 листопада: відео з різних регіонів

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У п’ятницю, 27 листопада, інтенсивний снігопад накрив низку міст та областей України, спричинивши серйозні затори на дорогах. Негода охопила Львівщину, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельниччину, Вінницю та Кривий Ріг. Найважча транспортна ситуація склалася у Львові, Вінниці та Хмельницькому, де рух транспорту виявився фактично паралізованим. Синоптики попереджали про погіршення погодних умов на заході України. Через очікуваний приріст снігу на 8-20 см та ожеледицю в західних регіонах оголосили жовтий (І) рівень небезпеки.