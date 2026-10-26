Сотні фільмів з 60 країн! В Києві стартував ювілейний міжнародний кінофестиваль

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“Молодості” - 55! Цими днями у столиці стартував міжнародний кінофестиваль. У його програмі традиційно - кіно, яке має відкривати нам нові імена, показувати режисерські дебюти та сміливі художні пошуки. Фільмом-відкриттям стала українська трагікомедія “Житє” - про життя наших людей під час повномасштабного вторгнення. А загалом, упродовж тижня покажуть понад 120 картин із майже 60-ти країн світу. Отже, як пройшла церемонія відкриття Молодості і про усі інші деталі - кореспондентка ТСН Аліна Лісова розповість.