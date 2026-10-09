ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
5

Спалах чуми в Росії: загадкова смерть лаборантки, закриті лікарні та тривога ВООЗ

Спалах чуми в Росії: загадкова смерть лаборантки, закриті лікарні та тривога ВООЗ

Спалах чуми в Росії: загадкова смерть лаборантки, закриті лікарні та тривога ВООЗ

У Росії спалахнув скандал через імовірний спалах легеневої чуми: після загадкової смерті 28-річної лаборантки Іркутського протичумного інституту Дарії Шепілової в місті ізолювали близько 200 людей, а вхід до лікарень перекрили. Офіційна Москва списує все на звичайну пневмонію, проте Всесвітня організація охорони здоров’я досі не отримала висновків розслідування та зразків біоматеріалу. Що насправді сталося в лабораторії найвищого рівня захисту – фатальний вибух контейнера з небезпечним штамом бактерії, халатність чи чергові випробування модифікованої біологічної зброї? Чому поведінка Кремля нагадує радянське замовчування смертоносного витоку сибірки у 1979 році – дивіться у розслідуванні кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie