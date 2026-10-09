Спалах чуми в Росії: загадкова смерть лаборантки, закриті лікарні та тривога ВООЗ

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У Росії спалахнув скандал через імовірний спалах легеневої чуми: після загадкової смерті 28-річної лаборантки Іркутського протичумного інституту Дарії Шепілової в місті ізолювали близько 200 людей, а вхід до лікарень перекрили. Офіційна Москва списує все на звичайну пневмонію, проте Всесвітня організація охорони здоров’я досі не отримала висновків розслідування та зразків біоматеріалу. Що насправді сталося в лабораторії найвищого рівня захисту – фатальний вибух контейнера з небезпечним штамом бактерії, халатність чи чергові випробування модифікованої біологічної зброї? Чому поведінка Кремля нагадує радянське замовчування смертоносного витоку сибірки у 1979 році – дивіться у розслідуванні кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.