Спалили потяг і дістають до Криму: як секретний дрон «Хорнет» розносить тили ворога на Запоріжжі

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Батальйон безпілотних систем «Роніни» 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» щодня перетворює пересування ворога на справжнє пекло. Завдяки тандему розвідника «Шарк» та засекреченого ударного безпілотника «Хорнет» наші бійці дістають цілі глибоко в тилу – аж до Мелітополя та Криму. Кореспондентка ТСН Дарія Назарова вирушила на передові позиції пілотів і на власні очі побачила процес підготовки секретних пташок, бойову роботу пунктів управління та пряме влучання у ворожу техніку. Дивіться ексклюзивний репортаж з лінії фронту в ефірі телемарафону «Єдині новини».