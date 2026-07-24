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ТСН у соціальних мережах

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Спалили все! ЗСУ вщент рознесли масований прорив окупантів! Ексклюзив ТСН з фронту

Спалили все! ЗСУ вщент рознесли масований прорив окупантів! Ексклюзив ТСН з фронту

Спалили все! ЗСУ вщент рознесли масований прорив окупантів! Ексклюзив ТСН з фронту

 Російські війська продовжують наступ, проте інтенсивність штурмів значно нижча, ніж на початку літа, зокрема на Гуляйпільському напрямку – повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Невдала  спроба  масованого танкового прориву. Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" зупинили штурм окупантів на Добропільському напрямку. Прикордонники розповідають, таких масштабних спроб прориву в їхній зоні відповідальності не було вже давно. В атаку росіяни кинули десятки одиниць бронетехніки. Для  прориву  ворог  довго стягував  техніку, а наші бійці  все це у мить  перетворили на металобрухт. На фронті бійцям допомагають роботи. Піхота, звісно, нікуди не зникла, але ії можливості окреслені роботизованими системами і дронами. Про перелам у війни, кажуть Воїни 82-ої десантно-штурмової бригади, говорити зарано. Але й бити ворога, переконують "буковинці" можна і треба! Як вони це роблять на Олександрівському напрямку, дивіться у  сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

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