Спецоперація в Олешках, підземні бої та нова зброя ворога: що зараз вирішується на фронті | Самусь

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Військовий експерт Михайло Самусь в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини" аналізує найгостріші теми фронту та геополітики: чи можливе реальне гуманітарне перемир’я в Олешках і які пастки готує ворог, у чому небезпека нової дешевої крилатої ракети "Філін" зі швидкістю 800 км/год, як українські сили провели унікальну підземну операцію біля Куп’янська та чому Кремль іде ва-банк перед ключовими датами в США.