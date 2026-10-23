ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
4

Спецоперація в Олешках, підземні бої та нова зброя ворога: що зараз вирішується на фронті | Самусь

Спецоперація в Олешках, підземні бої та нова зброя ворога: що зараз вирішується на фронті | Самусь

Спецоперація в Олешках, підземні бої та нова зброя ворога: що зараз вирішується на фронті | Самусь

Військовий експерт Михайло Самусь в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини" аналізує найгостріші теми фронту та геополітики: чи можливе реальне гуманітарне перемир’я в Олешках і які пастки готує ворог, у чому небезпека нової дешевої крилатої ракети "Філін" зі швидкістю 800 км/год, як українські сили провели унікальну підземну операцію біля Куп’янська та чому Кремль іде ва-банк перед ключовими датами в США.

Дата публікації
Кількість переглядів
4

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie