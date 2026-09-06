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ТСН у соціальних мережах

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Спецпосланці Трампа у Києві: перші деталі та реакція Зеленського! Путін наказав посилити удари

Спецпосланці Трампа у Києві: перші деталі та реакція Зеленського! Путін наказав посилити удари

Спецпосланці Трампа у Києві: перші деталі та реакція Зеленського! Путін наказав посилити удари

Спецпосланці президента США Дональда Трампа прибули до Києва одразу після тригодинних перемовин у Москві. Поки Володимир Зеленський готує українські пропозиції для розблокування переговорного процесу, Росія посилює терор: Путін наказав збільшити кількість ударів по енергетиці. У цьому відео ТСН – деталі візиту американської делегації, презентація стратегії нового міністра оборони Євгенія Хмари та запуск оновленої системи оповіщення у столиці. Чи справді ми спостерігаємо "останній ривок" диктатора перед припиненням активної фази бойових дій? Дивіться аналіз від воєнних експертів та репортаж журналістки ТСН Юлії Кирієнко.  

Дата публікації
Кількість переглядів
20

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