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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Відео
Кількість переглядів
70

Співвласник Fire Point показав відео запуску нової української ракети

Співвласник Fire Point показав відео запуску нової української ракети

Співвласник Fire Point показав відео запуску нової української ракети

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман опублікував відео запуску нової української ракети, назву якої не уточнив. Раніше, у квітні, на виставці в Польщі демонстрували макет української балістичної ракети FP-9 із заявленою дальністю 855 км і бойовою частиною вагою 800 кг. Вона має довжину близько 9,5 м та діаметр 1,1 м, перевершуючи за габаритами російський "Іскандер".

Дата публікації
Кількість переглядів
70

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