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Співвласник Fire Point показав відео запуску нової української ракети
Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман опублікував відео запуску нової української ракети, назву якої не уточнив. Раніше, у квітні, на виставці в Польщі демонстрували макет української балістичної ракети FP-9 із заявленою дальністю 855 км і бойовою частиною вагою 800 кг. Вона має довжину близько 9,5 м та діаметр 1,1 м, перевершуючи за габаритами російський "Іскандер".