ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
6

Справа "Карфаген" та удар у відповідь: чому генпрокурор звинуватив директора НАБУ перед звільненням?

Справа "Карфаген" та удар у відповідь: чому генпрокурор звинуватив директора НАБУ перед звільненням?

Справа "Карфаген" та удар у відповідь: чому генпрокурор звинуватив директора НАБУ перед звільненням?

Справжній прокурорський бойовик сколихнув Україну! Зранку все ще чинний генеральний прокурор Руслан Кравченко, який нещодавно подав у відставку, приголомшив заявою: він підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, звинувачуючи його у підробці документів та фіктивному усиновленні задля уникнення покарання в минулому.

Реакція була миттєвою: президент Володимир Зеленський публічно закликав Верховну Раду невідкладно проголосувати за відставку генпрокурора, а в НАБУ заявили, що жодних офіційних підозр не вручалося, назвавши це публічним демаршем. Тим часом сам Кравченко підтвердив свій виїзд за кордон. Що це – удар у відповідь на гучне розслідування НАБУ "Карфаген" чи реальні кримінальні факти? Усі подробиці та заяви сторін розібрав кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie