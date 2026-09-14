Справа "Карфаген" та удар у відповідь: чому генпрокурор звинуватив директора НАБУ перед звільненням?

Реклама

Справжній прокурорський бойовик сколихнув Україну! Зранку все ще чинний генеральний прокурор Руслан Кравченко, який нещодавно подав у відставку, приголомшив заявою: він підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, звинувачуючи його у підробці документів та фіктивному усиновленні задля уникнення покарання в минулому.

Реакція була миттєвою: президент Володимир Зеленський публічно закликав Верховну Раду невідкладно проголосувати за відставку генпрокурора, а в НАБУ заявили, що жодних офіційних підозр не вручалося, назвавши це публічним демаршем. Тим часом сам Кравченко підтвердив свій виїзд за кордон. Що це – удар у відповідь на гучне розслідування НАБУ "Карфаген" чи реальні кримінальні факти? Усі подробиці та заяви сторін розібрав кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.