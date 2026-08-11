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ТСН у соціальних мережах

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Справжній ніжинський огірок: як врятували сорт від зникнення та чому він є еталоном у світі?

Справжній ніжинський огірок: як врятували сорт від зникнення та чому він є еталоном у світі?

Справжній ніжинський огірок: як врятували сорт від зникнення та чому він є еталоном у світі?

Ніжинський огірок – це не просто овоч, а справжній гастрономічний бренд України, який ледь не зник назавжди. У цьому сюжеті журналістки ТСН Валентина Доброта розповість неймовірну історію відродження автентичного сорту, який славиться своїм унікальним хрумкотом та тонкою шкіркою. Ви дізнаєтесь, чому ніжинські огірки називають "гурком", як грецька громада навчила нас їх їсти та чи під силу локальному делікатесу конкурувати з масовими іноземними гібридами на наших городах.  

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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