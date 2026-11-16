Справжній шок для військових! Чому принц Гаррі таємно прибув до України та що сказав ветеранам

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Справжньою сенсацією на національних "Іграх Нескорених" у Львові став раптовий візит британського принца Гаррі. Герцог Сассекський особисто приїхав підтримати майже пів тисячі поранених українських ветеранів і військовослужбовців, які випробовували свої сили в дев’яти адаптивних дисциплінах. Це вже четвертий приїзд засновника Invictus Games до України з початку повномасштабного вторгнення. Найсильніші учасники цих відбіркових стартів представлять країну на міжнародній арені в Бірмінгемі, де для України суттєво розширили квоту – одразу до 60 учасників. Дивіться зворушливі історії незламних воїнів, моменти спортивної боротьби та кадри зустрічі з принцом Гаррі в репортажі журналістки ТСН Марічки Кужик.