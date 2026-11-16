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ТСН у соціальних мережах

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Справжній шок для військових! Чому принц Гаррі таємно прибув до України та що сказав ветеранам

Справжній шок для військових! Чому принц Гаррі таємно прибув до України та що сказав ветеранам

Справжній шок для військових! Чому принц Гаррі таємно прибув до України та що сказав ветеранам

Справжньою сенсацією на національних "Іграх Нескорених" у Львові став раптовий візит британського принца Гаррі. Герцог Сассекський особисто приїхав підтримати майже пів тисячі поранених українських ветеранів і військовослужбовців, які випробовували свої сили в дев’яти адаптивних дисциплінах. Це вже четвертий приїзд засновника Invictus Games до України з початку повномасштабного вторгнення. Найсильніші учасники цих відбіркових стартів представлять країну на міжнародній арені в Бірмінгемі, де для України суттєво розширили квоту – одразу до 60 учасників. Дивіться зворушливі історії незламних воїнів, моменти спортивної боротьби та кадри зустрічі з принцом Гаррі в репортажі журналістки ТСН Марічки Кужик.

Дата публікації
Кількість переглядів
16

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