Списки для вбивства в Оленівці віддали ж свої ж! Свідчення тих, хто вижив у “бараку 200”!

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Жодного тяжкопораненого захисника, кому вдалося вижити під час теракту в ОлЕнівці, не повернули з полону за останній рік - про це заявили представники громадської організації “Спільнота Оленівки”. Під час брифінгу з нагоди четвертих роковин трагедії, родини азовців, яких досі утримують у полоні, кажуть: попри обіцянки від керівництва нашої держави, обмін саме цієї категорії полонених зупинився. Також оприлюднили нові факти теракту. Як стало відомо зі свідчень одного з полонених, якого повернули, списки на так званий "барак-200" були не випадкові, а складені. А відносив їх начальнику колонії колишній українсьо чоловіка. Про тих, хто вижив у кривавому теракті в Оленівці. Про тих, хто досі чекає своїх із полону, - більше розкаже кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан.