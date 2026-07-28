ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
26

Списки для вбивства в Оленівці віддали ж свої ж! Свідчення тих, хто вижив у “бараку 200”!

Списки для вбивства в Оленівці віддали ж свої ж! Свідчення тих, хто вижив у “бараку 200”!

Списки для вбивства в Оленівці віддали ж свої ж! Свідчення тих, хто вижив у “бараку 200”!

Жодного тяжкопораненого захисника, кому вдалося вижити під час теракту в ОлЕнівці, не повернули з полону за останній рік - про це заявили представники громадської організації “Спільнота Оленівки”. Під час брифінгу з нагоди четвертих роковин трагедії, родини азовців, яких досі утримують у полоні, кажуть: попри обіцянки від керівництва нашої держави, обмін саме цієї категорії полонених зупинився. Також оприлюднили нові факти теракту. Як стало відомо зі свідчень одного з полонених, якого повернули, списки на так званий "барак-200" були не випадкові, а складені. А відносив їх начальнику колонії колишній українсьо чоловіка. Про тих, хто вижив у кривавому теракті в Оленівці. Про тих, хто досі чекає своїх із полону, - більше розкаже кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан.

Дата публікації
Кількість переглядів
26

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie