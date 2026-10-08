Стан шоку прийшов не одразу! Ті, хто вижив у смертельних прильотах в Прилуках

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Україна в жалобі. Через терористичні атаки росіян у ніч проти 7-го жовтня - сьогодні в різних містах вшановують пам'ять загиблих цивільних. У Прилуках на Чернігівщині, де досі триває розбирання завалів багатоповерхівки, оголошено триденну жалобу. Там, унаслідок влучання ворожої ракети, загинули 22 мешканці будинку. Серед них - п'ятеро дітей. Скорбота і в Кременчуці на Полтавщині. Там теж приспущені прапори. Напередодні, через ракетний удар по місту, загинули двоє людей. Після влучання по житловому сектору, травмовано майже 50 жителів. На Кіровоградщині також день жалоби за загиблими через російські атаки. Ця область теж потерпала від ударів ворога.