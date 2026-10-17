ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
8

Стоять по 40 годин?! Що коїться на кордоні просто зараз через обстріли

Стоять по 40 годин?! Що коїться на кордоні просто зараз через обстріли

Стоять по 40 годин?! Що коїться на кордоні просто зараз через обстріли

Годинні черги й тисячі вантажівок на польсько-українському кордоні — усе через російські атаки на Україну. Напередодні в прикордонному Ковелі під ударом опинився митний термінал. Тож через повітряні тривоги пункти пропуску, переважно в Дорогуську та Зосині, тимчасово призупиняють оформлення фур, легковиків та автобусів. Це призводить до кілометрових заторів. Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі ТСН розповів, яка нині ситуація на кордоні.

Детальніше про обстріли України сьогодні - в ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie