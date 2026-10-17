Стоять по 40 годин?! Що коїться на кордоні просто зараз через обстріли

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Годинні черги й тисячі вантажівок на польсько-українському кордоні — усе через російські атаки на Україну. Напередодні в прикордонному Ковелі під ударом опинився митний термінал. Тож через повітряні тривоги пункти пропуску, переважно в Дорогуську та Зосині, тимчасово призупиняють оформлення фур, легковиків та автобусів. Це призводить до кілометрових заторів. Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі ТСН розповів, яка нині ситуація на кордоні.

Детальніше про обстріли України сьогодні - в ТСН.