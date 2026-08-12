Стовпи чорного диму після влучання! Київщина атакована просто серед білого дня

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на атакова просто серед білого дня Росія знову масовано атакувала Україну дронами та ракетами. На Київщині з самого ранку працюють реактивні «шахеди», у Запоріжжі внаслідок удару вщент згорів торговельний центр, під обстрілами опинилися Харківщина, Полтавщина, Одеса та інші регіони. Водночас Сили оборони завдають відповідей у відповідь: у Сибіру зупинився найбільший нафтохімічний комплекс РФ, у 16 регіонах Росії розгортається паливна криза, а в Новоросійську лунали потужні вибухи.