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ТСН у соціальних мережах

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Стовпи чорного диму після влучання! Київщина атакована просто серед білого дня

Стовпи чорного диму після влучання! Київщина атакована просто серед білого дня

Стовпи чорного диму після влучання! Київщина атакована просто серед білого дня

на атакова просто серед білого дня Росія знову масовано атакувала Україну дронами та ракетами. На Київщині з самого ранку працюють реактивні «шахеди», у Запоріжжі внаслідок удару вщент згорів торговельний центр, під обстрілами опинилися Харківщина, Полтавщина, Одеса та інші регіони. Водночас Сили оборони завдають відповідей у відповідь: у Сибіру зупинився найбільший нафтохімічний комплекс РФ, у 16 регіонах Росії розгортається паливна криза, а в Новоросійську лунали потужні вибухи.

Дата публікації
Кількість переглядів
61

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