- Дата публікації
-
- Категорія
- Відео
- Кількість переглядів
- 44
Стовпи вогню, палаючі будинки та знищена історія! Деталі масованої атаки на Запоріжжя
Вибухи, стовпи вогню і диму. Чергову пекельну ніч пережило Запоріжжя. Росіяни масовано атакували обласний центр шахедами. 6 людей зазнали поранень, пошкоджено 2 дві багатоповерхівки, знищено торговельний центр та 3-ій корпус Запорізького національного університету. Будівлю, якій понад століття, — памʼятку архітектури. Зранку на обласний центр чекали нові атаки. Про пережитий терор більше розкаже наша кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.