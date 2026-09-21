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ТСН у соціальних мережах

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44

Стовпи вогню, палаючі будинки та знищена історія! Деталі масованої атаки на Запоріжжя

Стовпи вогню, палаючі будинки та знищена історія! Деталі масованої атаки на Запоріжжя

Стовпи вогню, палаючі будинки та знищена історія! Деталі масованої атаки на Запоріжжя

Вибухи, стовпи вогню і диму. Чергову пекельну ніч пережило Запоріжжя. Росіяни масовано атакували обласний центр шахедами. 6 людей зазнали поранень, пошкоджено 2 дві багатоповерхівки, знищено торговельний центр та 3-ій корпус Запорізького національного університету. Будівлю, якій понад століття, — памʼятку архітектури. Зранку на обласний центр чекали нові атаки. Про пережитий терор більше розкаже наша кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

Дата публікації
Кількість переглядів
44

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