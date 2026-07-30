Страх, біль, сльози і ненависть! Балістика враз вбила всю родину! Усе про масовану атаку

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Кривава ніч та ранок для України: 30 липня Росія здійснила масовану атаку, яка призвела до численних жертв та руйнувань. На Криворіжжі балістична ракета вщент знищила приватний будинок, поховавши під завалами цілу багатодітну родину – серед загиблих є діти. У Львові внаслідок влучання ракети у п’ятиповерхівку поранені десятки людей, триває рятувальна операція. У Києві уламки спричинили пожежі та загибель чоловіка, а в Польщі зафіксували падіння російської ракети Х-101. У цьому відео ТСН – репортажі з місць "прильотів", свідчення очевидців та деталі нічного терору.