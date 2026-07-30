ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
34

Страх, біль, сльози і ненависть! Балістика враз вбила всю родину! Усе про масовану атаку

Страх, біль, сльози і ненависть! Балістика враз вбила всю родину! Усе про масовану атаку

Страх, біль, сльози і ненависть! Балістика враз вбила всю родину! Усе про масовану атаку

Кривава ніч та ранок для України: 30 липня Росія здійснила масовану атаку, яка призвела до численних жертв та руйнувань. На Криворіжжі балістична ракета вщент знищила приватний будинок, поховавши під завалами цілу багатодітну родину – серед загиблих є діти. У Львові внаслідок влучання ракети у п’ятиповерхівку поранені десятки людей, триває рятувальна операція. У Києві уламки спричинили пожежі та загибель чоловіка, а в Польщі зафіксували падіння російської ракети Х-101. У цьому відео ТСН – репортажі з місць "прильотів", свідчення очевидців та деталі нічного терору.  

Дата публікації
Кількість переглядів
34

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie