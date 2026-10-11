Страхування житла від прильоту: до чого тут сусід, скільки коштує та інструкція

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Влучання ракети чи дрона, посічені уламками стіни та вибиті вибуховою хвилею вікна — на жаль, щоденна реальність для міст України. Проте від цих воєнних ризиків сьогодні вже можна реально застрахуватися: не лише зберегти квартиру чи авто, а й фінансово підстрахувати власне життя та здоров’я.

Але чи все так просто? Виявляється, у страхових компаній є негласні, проте залізні правила: якщо у вашому під’їзді вже застраховано певну кількість осель — вам можуть просто відмовити! Скільки насправді коштує поліс від воєнних ризиків, які суми реально виплачують постраждалим, чому вік пошкодженого авто не має значення та за яких умов цивільним компенсують витрати на лікування після обстрілів?

Усі нюанси, реальні розцінки та покроковий алгоритм дій — дивіться у матеріалі кореспондентки ТСН.Тижня Ірини Коваленко.