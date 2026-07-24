Страшна іронія та десятки жертв! Удар балістики по виставці БПЛА "Критично захищено” під Києвом

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Трагедія на Київщині. Російська балістика вдарила по полігону неподалік столиці, де тривала виставка дронів та іншої військової техніки. Наразі точно відомо про десятьох загиблих і сто поранених! Про це пише генеральний прокурор Руслан Кравченко. За страшною іронією долі, виставка систем БПЛА називалася "Критично захищено". У Мережі почали писати, що інформація про виставку була заздалегідь відома публічно. Офіс Генпрокурора вже відкрив провадження за статтею про воєнний злочин.