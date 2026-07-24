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ТСН у соціальних мережах

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131

Страшна іронія та десятки жертв! Удар балістики по виставці БПЛА "Критично захищено” під Києвом

Страшна іронія та десятки жертв! Удар балістики по виставці БПЛА "Критично захищено” під Києвом

Страшна іронія та десятки жертв! Удар балістики по виставці БПЛА "Критично захищено” під Києвом

Трагедія на Київщині. Російська балістика вдарила по полігону неподалік столиці, де тривала виставка дронів та іншої військової техніки. Наразі точно відомо про десятьох загиблих і сто поранених! Про це пише генеральний прокурор Руслан Кравченко. За страшною іронією долі, виставка систем БПЛА називалася "Критично захищено". У Мережі почали писати, що інформація про виставку була заздалегідь відома публічно. Офіс Генпрокурора вже відкрив провадження за статтею про воєнний злочин.  

Дата публікації
Кількість переглядів
131

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