Суд безжально покарав п’яного водія за загибель трьох дівчаток-підлітків у ДТП

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Тримання під вартою без права внесення застави. У Львові суд обрав запобіжний захід водію, який скоїв ДТП з трьома загиблими неповнолітніми Найсуворішу міру просила прокуратура. Нагадаємо, у понеділок вночі сталася ДТП у місті Броди. 24-річний водій не впорався з керуванням, врізався у дерево, а далі в електроопору. Внаслідок зіткнення авто перекинулося. На місці ДТП одразу загинули троє дівчат віком 15-ть та 16-ть років. Ще двоє неповнолітніх потрапили до лікарні. За інформацією правоохоронців, водій втік з місця ДТП, та його вдалося затримати. Як показав медичний огляд — 24-річний водій був пʼяний, вміст алкоголю майже удвічі перевищував допустиму норму. За скоєне йому загрожує до 12-ти років увʼязнення. Деталі кривавої ДТП у матеріалі кореспондентки Марічки Кужик.