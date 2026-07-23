ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
34

Суд безжально покарав п’яного водія за загибель трьох дівчаток-підлітків у ДТП

Суд безжально покарав п’яного водія за загибель трьох дівчаток-підлітків у ДТП

Суд безжально покарав п’яного водія за загибель трьох дівчаток-підлітків у ДТП

Тримання під вартою без права внесення застави. У Львові суд обрав запобіжний захід водію, який скоїв ДТП з трьома загиблими неповнолітніми Найсуворішу міру просила прокуратура. Нагадаємо, у понеділок вночі сталася ДТП у місті Броди. 24-річний водій не впорався з керуванням, врізався у дерево, а далі в електроопору. Внаслідок зіткнення авто перекинулося. На місці ДТП одразу загинули троє дівчат віком 15-ть та 16-ть років. Ще двоє неповнолітніх потрапили до лікарні. За інформацією правоохоронців, водій втік з місця ДТП, та його вдалося затримати. Як показав медичний огляд — 24-річний водій був пʼяний, вміст алкоголю майже удвічі перевищував допустиму норму. За скоєне йому загрожує до 12-ти років увʼязнення. Деталі кривавої ДТП у матеріалі кореспондентки Марічки Кужик.

Дата публікації
Кількість переглядів
34

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie