Сукня розірвана уламками, даху немає: як військовий із Покровська та його кохана зіграли весілля

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Вони завершили останні приготування до весілля, а о 3-й ночі прокинулися від потужного вибуху: російська ракета втретє понівечила їхній будинок, знесла дах, а розпечений уламок зупинився буквально за 10 сантиметрів від ліжка дитини. Попри пережите пекло, знищене житло та посічену уламками весільну сукню, Людмила та Леонід – військовий, який вирвався на свято з Покровського напрямку, – не скасували розпис і сказали одне одному "так". Відео ранкових зборів нареченої серед битого скла та пилу розчулило всю країну. Кореспондентка ТСН Олена Гущик завітала в гості до молодят, щоб на власні очі побачити наслідки руйнувань та дізнатися, як минув їхній незвичний "медовий тиждень". Дивіться неймовірну історію незламності та кохання у сюжеті ТСН!