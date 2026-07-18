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ТСН у соціальних мережах

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223

Суми: містяни знають ціну кожної хвилини! З кожним днем все більше загиблих та руйнувань

Суми: містяни знають ціну кожної хвилини! З кожним днем все більше загиблих та руйнувань

Суми: містяни знають ціну кожної хвилини! З кожним днем все більше загиблих та руйнувань

Російські окупанти продовжують тероризувати Суми. Напередодні ворог скинув на місто 9 керованих авіабомб, поціливши у приватний сектор, дитячі табори та центр міста. Пошкоджено десятки осель, троє людей отримали поранення. Постраждалих могло бути значно більше, проте містяни вже знають ціну кожної хвилини та навчилися миттєво реагувати на небезпеку. Про наслідки ворожої атаки та стійкість сумчан — у сюжеті Оксани Солодовник.

Дата публікації
Кількість переглядів
223

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