Супер Ель-Ніньйо насувається! Якою буде зима в Україні під час блекаутів і чи врятує аномальне тепло

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На планету насувається найпотужніше кліматичне явище – Супер Ель-Ніньйо, пік якого припадає саме на листопад-грудень. Вода в Тихому океані прогрілася на рекордні три градуси, спричиняючи руйнівні повені в одних куточках світу та катастрофічні посухи в інших. Синоптики наголошують: це явище може стати найсильнішим за останні півтора століття. Як тихоокеанська аномалія вплине на погоду в Європі та Україні? Чи допоможе м'який і теплий початок зими витримати постійні удари ворога по енергосистемі та вижити в умовах відключень світла? Кліматологи розкривають сценарій майбутньої зими: чому до Нового року не варто чекати на стійкий сніг, коли вдарять арктичні морози до –20°C і чому погодні гойдалки стають новою небезпечною нормою. Усі деталі – у сюжеті журналістки ТСН Валентини Доброти.