Сусіди Лучанова заговорили! Деталі залякувань не вкладаються в голові!

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Екскомбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова і дев'ятьох бійців його бригади підозрюють у викраденні і вбивстві двох братів із села Калинівка на Київщині! Комбриг, як тільки ця інформація просочилася в пресу - пішов у СЗЧ. На початку тижня його затримали у Києві. І вже у п'ятницю Рокитнянський райсуд обрав йому запобіжний захід: так само два місяці за ґратами, без права внесення застави. Ну, а кореспондентка ТСН Ірина Кондрачукпобувала у Калинівці. І те, що дізналась вона - справді не поміщається в голові! Але водночас дає привід подумати: як уважно і ретельно варто відбирати тих, кому довіряють функції командирів, особливо у час війни.