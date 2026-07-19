ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
17

Сусіди Лучанова заговорили! Деталі залякувань не вкладаються в голові!

Сусіди Лучанова заговорили! Деталі залякувань не вкладаються в голові!

Сусіди Лучанова заговорили! Деталі залякувань не вкладаються в голові!

Екскомбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова і дев'ятьох бійців його бригади підозрюють у викраденні і вбивстві двох братів із села Калинівка на Київщині! Комбриг, як тільки ця інформація просочилася в пресу - пішов у СЗЧ. На початку тижня його затримали у Києві. І вже у п'ятницю Рокитнянський райсуд обрав йому запобіжний захід: так само два місяці за ґратами, без права внесення застави. Ну, а кореспондентка ТСН Ірина Кондрачукпобувала у Калинівці. І те, що дізналась вона - справді не поміщається в голові! Але водночас дає привід подумати: як уважно і ретельно варто відбирати тих, кому довіряють функції командирів, особливо у час війни.  

Дата публікації
Кількість переглядів
17

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie