Сусіди витягували тіла дорослих і дітей з-під руїн будинку! Трагедія у Радушному

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Цілу родину вбили росіяни у селі Радушне поблизу Кривого Рогу. Балістична ракета до фундаменту зруйнувала їхній дім. Вона прилетіла близько другої години ночі, коли усі спали. За словами місцевих, вдома найімовірніше були батьки, семеро їхніх дітей та півторарічний онук. До ранку вдалось знайти тіла шістьох загиблих. Це хлопці 11 та 17 років, 6-річна дівчинка і троє дорослих. Пошуково-рятувальна операція тривала усю ніч і продовжується зараз. Адже іще п’ятеро людей, зокрема й діти, можуть залишатися під руїнами. У поліції припускають, що ідентифікувати фрагменти тіл доведеться за експертизою ДНК.