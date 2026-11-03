Сутички, "заручники" та фейкові медики: скандал на Петропавлівській Борщагівці отримав продовження

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Скандал із багатьма невідомими на Петропавлівській Борщагівці під Києвом: Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом перевищення влади військовою службовою особою. Історія спалахнула після того, як жінка в костюмі медикині, прибувши на приватній "швидкій", публічно заявила про нібито утримання заручників та поранених у приватному будинку. За версіями, всередині могли перебувати військовослужбовці після СЗЧ та новобранці. Біля маєтку зібрався натовп, спалахнули сутички із силовиками, трощили авто. Вгамовувати ситуацію особисто прибули керівники силових структур та представники влади. Як виявилося пізніше, "медикиню" затримали, а посадовці прямо вказують на можливий зовнішній вплив та скоординовану провокацію. Скільки людей насправді перебувало всередині, у якому вони стані - повідомили правоохоронці на брифінгу в МВС – дивіться у включенні кореспондентки ТСН Христини Черновалової.