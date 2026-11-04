Світло дають лише на 20 хвилин: кияни перекрили дороги через тривалі відключення

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У Києві мешканці Оболоні та Академмістечка вийшли на дороги й перекрили рух транспорту через тривалу відсутність стабільного електропостачання. Зокрема, на вулиці Йорданській жителі одного з будинків заявляють, що залишаються без нормального електропостачання вже майже п'ять діб. За словами мешканців будинку №24 на вулиці Йорданській, електроенергію періодично подають, однак лише приблизно на 20 хвилин. Після цього світло знову зникає.