Сибіга назвав очікування України від саміту Сі, Трампа та Путіна

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Україна розраховує, що на майбутньому саміті з президентом Росії Володимиром Путіним лідер США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін використають свій вплив, щоб посилити тиск на Москву для припинення війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, партнери поінформовані про позицію Києва щодо завершення війни та безпекових гарантій, а ухвалення будь-яких рішень без участі України є неможливим. Міністр також наголосив, що зустріч не повинна створити у Путіна ілюзії повернення до розподілу сфер впливу, натомість лідери мають тиснути на РФ заради відновлення стабільності та тривалого миру в Європі.