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ТСН у соціальних мережах

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Сигнали від Трампа: виробництво ракет для Patriot в Україні, візит Сі Цзіньпіна та вечеря з Маском

Сигнали від Трампа: виробництво ракет для Patriot в Україні, візит Сі Цзіньпіна та вечеря з Маском

Сигнали від Трампа: виробництво ракет для Patriot в Україні, візит Сі Цзіньпіна та вечеря з Маском

Важливі рішення щодо захисту українського неба та масштабна дипломатія у Вашингтоні. Дональд Трамп остаточно погодив надання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot (зокрема PAC-3 для перехоплення балістики), про що повідомив Володимир Зеленський. Водночас Україна активно формує «зимовий пакет» протиракетного захисту та веде роботу над спільною європейською системою «Фрея». Паралельно у Вашингтоні відбулася грандіозна подія – візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до США. Помпезний прийом на авіабазі Ендрюс, військовий парад у Білому домі, незвичні деталі зустрічі та переговори за зачиненими дверима, де зачіпалися теми війни в Україні, Ірану й Тайваню. Які непублічні сигнали прозвучали у Вашингтоні, що залишилося за кадром переговорів лідерів та чому за вечерею зібралися Тім Кук та Ілон Маск – дивіться в ексклюзивному репортажі спеціальної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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