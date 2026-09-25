Сигнали від Трампа: виробництво ракет для Patriot в Україні, візит Сі Цзіньпіна та вечеря з Маском

Реклама

Важливі рішення щодо захисту українського неба та масштабна дипломатія у Вашингтоні. Дональд Трамп остаточно погодив надання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot (зокрема PAC-3 для перехоплення балістики), про що повідомив Володимир Зеленський. Водночас Україна активно формує «зимовий пакет» протиракетного захисту та веде роботу над спільною європейською системою «Фрея». Паралельно у Вашингтоні відбулася грандіозна подія – візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до США. Помпезний прийом на авіабазі Ендрюс, військовий парад у Білому домі, незвичні деталі зустрічі та переговори за зачиненими дверима, де зачіпалися теми війни в Україні, Ірану й Тайваню. Які непублічні сигнали прозвучали у Вашингтоні, що залишилося за кадром переговорів лідерів та чому за вечерею зібралися Тім Кук та Ілон Маск – дивіться в ексклюзивному репортажі спеціальної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.