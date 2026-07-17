Так і не дочекалися?! Як голосувала Рада і чому заблоковано призначення Міноборони?

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У Верховній Раді України завершилася чергова прем’єріада! Новим прем'єр-міністром України став Сергій Корецький. Попри те, що він не має судимостей чи корупційного минулого, а за його плечима — успішний досвід управління великим бізнесом, шлях до крісла очільника уряду був непростим. Корецький уже назвав свій Кабмін «урядом оборони, економічного розвитку та євроінтеграції». Хто увійшов до нового складу уряду? Чому Денис Шмигаль, Віктор Ляшко та Сергій Марченко залишилися, а Віталій Кім (Миколаївська ОВА) та Микола Калашник стали новачками в Кабміні? Дивіться у сюжеті Ігоря Бондаренка, чому Рада так і не дочекалася подання на міністра оборони та МЗС, яка доля чекає на Михайла Федорова та чому депутати оголосили перерву до 18 серпня.