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ТСН у соціальних мережах

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Такого давно не було! Неочікуваний бік візиту Зеленського до Німеччині

Такого давно не було! Неочікуваний бік візиту Зеленського до Німеччині

Такого давно не було! Неочікуваний бік візиту Зеленського до Німеччині

Пакет зимової підтримки і не тільки. Українська делегація на чолі з президентом Зеленським відвідала Німеччину. У Берліні провели низку зустрічей, зокрема, Зеленський зустрівся з канцлером Фрідріхом Мерцем, президентом Німеччини Штайнмаєром і представниками парламенту. Крім цього, президент України взяв участь у Берлінській безпековій конференції. Про деталі візиту з Берліну розкаже Олена Чернякова.

Дата публікації
Кількість переглядів
10

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