Такого давно не було! Неочікуваний бік візиту Зеленського до Німеччині

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Пакет зимової підтримки і не тільки. Українська делегація на чолі з президентом Зеленським відвідала Німеччину. У Берліні провели низку зустрічей, зокрема, Зеленський зустрівся з канцлером Фрідріхом Мерцем, президентом Німеччини Штайнмаєром і представниками парламенту. Крім цього, президент України взяв участь у Берлінській безпековій конференції. Про деталі візиту з Берліну розкаже Олена Чернякова.