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ТСН у соціальних мережах

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Такого на дорогах України не було! Обмін прапорами та іменами героїв: автопробіг на підтримку ЗСУ

Такого на дорогах України не було! Обмін прапорами та іменами героїв: автопробіг на підтримку ЗСУ

Такого на дорогах України не було! Обмін прапорами та іменами героїв: автопробіг на підтримку ЗСУ

Родини безвісти зниклих та полонених військових влаштували масштабний всеукраїнський автопробіг. Учасники з різних куточків України рушили колонами назустріч одне одному, аби підтримати сім’ї, які чекають, та нагадати світові: про їхніх рідних не забули. У сусідніх регіонах люди обмінювалися прапорами з іменами героїв, про долю яких наразі нічого не відомо. Спеціальний репортаж кореспондентки ТСН Анни Махно про силу єдності та незламну надію.

Дата публікації
Кількість переглядів
17

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