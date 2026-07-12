Такого не було з часів Другої світової! Воєнкори РФ видають через мадяра!

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А цю спецоперацію точно внесуть у всі військові підручники світу. І написали її ті, хто самим своїм існуванням перекреслив усі старі стратегії та тактики — Сили безпілотних систем Збройних сил України. На Азовському морі вони провели блискучий розгром ворожого танкерного флоту. Особистий грааль Путіна — Крим — практично відрізано від Росії разом з усім його армійським угрупованням. Ні суходолом, ні морем припаси більше не доставляють. А виїхати на міст для потяга з паливом — означає зарядити бомбу для українського удару по Керченському мосту. Загалом наші оборонці знищили дев’яносто російських танкерів, буксирів, поромів та суховантажів. Такого морського побоїща світ не бачив з часів Другої світової війни — каже наша Оксана Радіонова. Вона стверджує: є ще й другий воєнний перелом, який для росіян виявився ще гіршим.