Такого нема ніде у світі! У Запоріжжі винайшли новий захист від FPV!

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Рої ворожих дронів заполонили небо над Запоріжжям. Тільки протягом липня росіяни спрямували на місто 500 FPV: б'ють по транспорту, АЗС та багатоповерхівках. Аби вберегти людей, військові застосовують засоби РЕБ, полюють на ворожих операторів та розбудовують антидроновий захист. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала на випробуваннях нових, міцніших сіток для антидронових тунелів і готова розповісти розлогіше.