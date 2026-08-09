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ТСН у соціальних мережах

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70

Такого в Одесі ще не було! Людей заблокувало в охоплених вогнем квартирах!

Такого в Одесі ще не було! Людей заблокувало в охоплених вогнем квартирах!

Такого в Одесі ще не було! Людей заблокувало в охоплених вогнем квартирах!

Щонайменше 13 людей постраждали внаслідок однієї з наймасштабніших атак на Одесу та область. Ворог випустив по регіону понад 70 ударних дронів та більш ніж 20 ракет. Руйнування — у багатьох районах обласного центру. Також окупанти били по об'єктах енергетики, тож в Одесі одразу зникло світло, зупинилися помпи водоканалу. Воду наразі підвозять цистернами. Росіяни навмисно били й по мосту через Дністер, аби зупинити рух транспорту із сусідньої Молдови та південної частини області. Більше подробиць — у сюжеті Сергія Осадчука. І вночі окупанти оскаженіло обстріляли Харків. Дані про загиблих різняться: раніше повідомляли про 2, нині відомо принаймні про 1, і вже майже 40 поранених — їхня кількість постійно збільшується. На місці пошуково-рятувальна операція триває від самого ранку. Наша Юлія Бойко розповість, яка ситуація в місті натепер.  

Дата публікації
Кількість переглядів
70

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