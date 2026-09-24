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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
26

Такого від Трампа не очікували! Вистелив доріжку перед Сі! Що значив цей жест?!

Такого від Трампа не очікували! Вистелив доріжку перед Сі! Що значив цей жест?!

Такого від Трампа не очікували! Вистелив доріжку перед Сі! Що значив цей жест?!

Рідкісний дипломатичний жест: президент Сполучених Штатів особисто зустрів лідера Китаю біля трапа літака. Під час візиту Сі Цзіньпіна до Америки до лайнера постелили червону доріжку. Преса відзначає, що цей дипломатичний жест — незвичний. Традиційно Трамп зустрічає іноземних гостей у Білому домі. Що може означати цей жест на адресу китайського лідера і про що з ним говоритиме Трамп? Кореспонденти ТСН розкажуть більше.

Дата публікації
Кількість переглядів
26

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