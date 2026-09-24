Такого від Трампа не очікували! Вистелив доріжку перед Сі! Що значив цей жест?!

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Рідкісний дипломатичний жест: президент Сполучених Штатів особисто зустрів лідера Китаю біля трапа літака. Під час візиту Сі Цзіньпіна до Америки до лайнера постелили червону доріжку. Преса відзначає, що цей дипломатичний жест — незвичний. Традиційно Трамп зустрічає іноземних гостей у Білому домі. Що може означати цей жест на адресу китайського лідера і про що з ним говоритиме Трамп? Кореспонденти ТСН розкажуть більше.