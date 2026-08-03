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ТСН у соціальних мережах

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Таксистка озвіріла й напала на українок у Мілані! В Одесі стрілянина по ТЦК | Шок-новини

Таксистка озвіріла й напала на українок у Мілані! В Одесі стрілянина по ТЦК | Шок-новини

Таксистка озвіріла й напала на українок у Мілані! В Одесі стрілянина по ТЦК | Шок-новини

«Ви мене бісите, українки! Понаїхали тут!» — з такою фразою російськомовна водійка таксі накинулася з образами на дівчат у Мілані. Про інцидент публічно стало відомо після того, як одна з українок опублікувала фрагмент їхньої розмови в мережі Threads. Тим часом в Одесі поліція затримала чоловіка, який напередодні відкрив стрілянину по працівниках терцентру комплектування. Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів. За даними правоохоронців, 48-річний одесит спочатку відмовився показати документи, а потім дістав пістолет Флобера та кілька разів вистрілив у бік військовослужбовців. Поранення дістали 4 працівників ТЦК.

Дивіться дайджест головних новин понеділка, 3 серпня в добірці від ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
51

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