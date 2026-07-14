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ТСН у соціальних мережах

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Таких цін навіть в Європі нема! Шалені тарифи на проїзд вже від завтра!

Таких цін навіть в Європі нема! Шалені тарифи на проїзд вже від завтра!

Таких цін навіть в Європі нема! Шалені тарифи на проїзд вже від завтра!

Відзавтра увесь комунальний транспорт Києва здорожчає майже вчетверо — із восьми гривень до тридцяти. Проєкт тарифів столична адміністрація оприлюднила ще в травні. За цей час підвищення вартості проїзду збурило людей, однак петицію із закликом не встановлювати такі ціни КМДА відхилила. То чи бодай у чомусь пішли назустріч пасажирам і чи матиме нова ціна економічний ефект для міста — з'ясовувала кореспондентка ТСН Олена Мацюцька.

Дата публікації
Кількість переглядів
40

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