Таких цін навіть в Європі нема! Шалені тарифи на проїзд вже від завтра!

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Відзавтра увесь комунальний транспорт Києва здорожчає майже вчетверо — із восьми гривень до тридцяти. Проєкт тарифів столична адміністрація оприлюднила ще в травні. За цей час підвищення вартості проїзду збурило людей, однак петицію із закликом не встановлювати такі ціни КМДА відхилила. То чи бодай у чомусь пішли назустріч пасажирам і чи матиме нова ціна економічний ефект для міста — з'ясовувала кореспондентка ТСН Олена Мацюцька.