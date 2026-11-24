"Там залишився син..." Удар по п'ятиповерхівці в Димері: історії болю та диво-порятунок

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Страшна трагедія на Київщині. Російські окупанти атакували населені пункти столичного регіону реактивними "Шахедами", забравши життя 16 людей. У селищі Димер ворожий дрон ущент розніс цілий підʼїзд житлової пʼятиповерхівки – під завалами опинилися мирні мешканці, загинули 12 людей, серед яких 11-річна дівчинка та її мама. Пошуково-рятувальні роботи тривали понад добу в умовах морозу й постійної загрози обвалу: надзвичайникам вдалося здійснити диво та врятувати 7-річного Давида, який провів під уламками близько 14 годин. Також ворог вдарив по енергетичних об'єктах та поцілив у дах продуктового магазину у Вишневому, де перебували до 200 людей. Усі жахливі наслідки російського терору та ексклюзивні кадри порятунку дивіться у репортажі кореспондента ТСН Максима Чалого.