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ТСН у соціальних мережах

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Відео
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5

Танці в роздягальні облетіли весь інтернет! Капітан збірної з парахокею став зіркою соцмереж

Танці в роздягальні облетіли весь інтернет! Капітан збірної з парахокею став зіркою соцмереж

Танці в роздягальні облетіли весь інтернет! Капітан збірної з парахокею став зіркою соцмереж

Танці на протезах, які підкорили соцмережі: капітан національної збірної України з парахокею Олександр Жовтенко станцював у роздягальні перед вирішальним матчем. Відео запального танцю ветерана миттєво завірусилося та зібрало тисячі переглядів і теплих коментарів. Утім іще більше парахокеїсти вразили глядачів на льоду в поєдинку проти збірної Великої Британії. Загалом наші спортсмени здобули вже 4 перемоги поспіль. Усі подробиці тріумфу знає кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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