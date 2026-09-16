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ТСН у соціальних мережах

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Таємний торг Брюсселя: російських олігархів виводять з-під удару санкцій ЄС

Таємний торг Брюсселя: російських олігархів виводять з-під удару санкцій ЄС

Таємний торг Брюсселя: російських олігархів виводять з-під удару санкцій ЄС

Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії лише на тиждень замість звичних шести місяців. Причина - розбіжності між країнами ЄС. Словаччина вимагає прибрати з чорного списку двох російських мільярдерів. Одного з них несподівано підтримала Франція. Кого хочуть вивести з-під санкцій? І чому слідом за ними свої вимоги можуть висунути інші країни ЄС? Про складні переговори у Брюсселі розповість кореспондентка “Радіо Свобода” Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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