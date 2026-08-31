Тепла не буде, а обстріли зростають: Херсон готується до найважчої зими

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На Херсонщині різко зросла кількість охочих евакуюватися. Окупанти зруйнували ТЕЦ, тому містян попередили: опалювального сезону не буде. Кількість ворожих обстрілів невпинно росте, а кількість звернень про евакуацію зросла втричі лише за останній тиждень серпня. Тільки з Бериславського району вивезли понад сотню людей, серед яких десятки дітей. Дивіться у сюжеті Світлани Павук, як відбувається порятунок під постійною загрозою ворожих дронів.