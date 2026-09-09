Термінові новини! Смертельний удар по Києву ввечері й переполох через мобілізацію в РФ

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Росіяни продовжують масовано атакувати Київ реактивними дронами. У столиці внаслідок удару російського дрона по 9-поверхівці в Дніпровському районі загинула жінка. Також відомо про одного постраждалого, повідомляє військова міська адміністрація. Окрім того, РФ посилює й гібридні інформаційні атаки, зокрема, стосовно масової мобілізації та нового масштабного наступу. Детальніше про це в ефірі ТСН розповів політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.